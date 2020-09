© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Le mosse sono attente in un panorama complesso. Ma sui tamponi molecolari effettuati dai laboratori privati si stanno muovendo i carabinieri del Nas. Quasi un accertamento di routine che prende le mosse dalle carte. Cioè la normativa nazionale e quella regionale che ha autorizzato i laboratori privati a dare man forte sui tamponi alla sanità regionale.Così, per esempio, i carabinieri del Nucleo tutela della salute si stanno muovendo per incrociare i dettami della varie le norme autorizzative e la conseguente aderenza da parte dei laboratori privati che hanno ottenuto il bollino blu. In attesa che anche altri che hanno richiesto l’autorizzazione possano muovere i primi passi in questi tipo di mercato.Un mercato che, come riportato nell’edizione di ieri, ha interessato gli umbri ma in maniera ancora relativa. In poco più di un mese, secondo i dati forniti dalla Regione, dal 28 luglio al 30 agosto, sono stati effettuati 1.536 tamponi a pagamento. E la parte del leone lo hanno fatto i laboratori delle strutture pubbliche. Cioè la richiesta di muoversi in maniera privatistica ha portato gli umbri più verso i due ospedali di Perugia e Terni e le strutture delle due Asl che ai centri abilitati dei privati. Lo dice l’ultima statistica aggiornata a fine agosto. Ma con il via libera ad altre autorizzazioni(sul sito della Regione vengono indicate quattro strutture abilitate) allungare la lista dei privati può portare a una crescita dei numeri giornalieri che dicono di circa cinquanta tamponi effettuati a pagamento al giorno. Soprattutto per motivi di lavoro, per la pratica sportiva o per chi è tornato dalle vacanze non dalle zone a rischio per cui c’è lo screening regionale e vuole stare tranquillo soprattutto se in casa o nell’entourage familiare ci sono persone anziane. Il rage di prezzo su cui si attesta il costo delle prestazioni va tra gli 80 e i 95-100 euro a tampone.Le verifiche del Nas guardano al rispetto delle norme anche regionali, le delibere 570 del 9 luglio e la 786 del 2 settembre che ha normato il cosiddetto service, con la possibilità che un laboratorio faccia i prelievi e porti ad analizzare i tamponi in un laboratorio abilitato e in possesso del Pcr, cioè il macchinario per processare i tamponi quantificando l’Rna virale.Tra l’altro la delibera sul cosiddetto service, stabilisce «che i laboratori privati in possesso di autorizzazione regionale possano effettuare il prelievo del campione ed affidare ad un laboratorio, autorizzato dalla Regione Umbria ai sensi della Dgr n. 571/2020, l’esecuzione del test molecolare per SARS-CoV-2». . Per chi non rispetta le indicazioni delle due delibere regionali, possono scattare le diffide. Non è un mistero che i Nas possono aver guardato con attenzione anche al caso Perugia, cioè i tamponi fatti da un privato che avevano dato esito positivo per un gran numero di tesserati, poi ridimensionati a due dipendenti positivi dopo l’intervento della Asl. Una valanga di falsi positivi che ha portato la Regione ad avviare un accertamento per capire come sia potuto accadere e dove c’è stata la falla sull’attività del laboratorio privato a cui aveva chiesto il Perugia di fare i tamponi ai tesserati. Le mosse della Regione verso il laboratorio Minerva le conferma il commissario delegato all’emergenza, Antonio Onnis: «C’è stata una diffida come prevedono le delibere prese dalla Regione. Sono in corso accertamenti per capire cosa sia successo».