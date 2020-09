PERUGIA - Fine settembre all’insegna delle guarigioni che anche ieri hanno fatto da contrappeso ai nuovi positivi. Altre 19 persone si sono liberate del virus e altrettante invece sono risultate contagiate, 15 delle quali scoperte dal tracciamento dei contatti o dallo screening. Controlli che proseguono al ritmo di quasi 2mila tamponi, col dato settimanale tornato a salire a fronte di un numero stabile di casi, 149. Rispetto alla settimana scorsa, invece, il numero dei guariti è triplicato. Tra i nuovi casi, un giocatore di basket di Umbertide, con l’intera squadra in quarantena.

Si tratta di un ragazzo di poco più di venti anni, nato in Italia da famiglia di origini straniere. Il caso è stato comunicato dal sindaco Luca Carizia, spiegando che è in isolamento domiciliare. L’indagine epidemiologica ha poi evidenziato che il giovane è un giocatore di basket della squadra maschile locale aspetto che ha portato all’isolamento anche il resto della compagine composta da sette ragazzi. I quali, tra oggi e domani, saranno sottoposti a tampone, figurando tra i contatti stretti del compagno di squadra. Per Umbertide, si tratta quindi del sesto positivo attivo, cinque in quarantena, uno in ospedale.

Un altro caso è stato segnalato dal sindaco di Città di Castello, Luciano Bacchetta. Si tratta di una persona residente a Umbertide che, però, vive e lavora nel centro tifernate: è dipendente di un’azienda dell’Altotevere. Il primo cittadino ha quindi aggiornato a 14 il numero degli attualmente positivi, parlando di situazione comunque «sotto controllo». «La situazione del contagio è molto diversa rispetto a marzo/aprile – ha detto – visto che non c’è alcun ricoverato e solo una persona è ospite a Villa Muzi: il resto dei positivi sono in isolamento domiciliare, segno che la sintomatologia non desta preoccupazioni». Molti dei positivi sono inoltre stati sottoposti a tampone risultati tutti negativi; esito che tuttavia dovrà essere confermato dal secondo esame. Dopo la chiusura per la consultazione elettorale, da oggi tutte le scuole della regione possono dirsi operative e questo sarà un altro banco di prova importante sulla tenuta del sistema di contrasto e prevenzione del virus.

Intanto, prosegue il percorso di uscita dall’infezione dei contagiati estivi e nel giro di una settimana il numero dei guariti è triplicato, passando da 54 a 145. Ieri altri 19, stesso numero dei nuovi positivi, ragione per la quale il totale dei casi attivi è rimasto stabile a 473: di questi, 33 sono in ospedale, 440 in isolamento domiciliare. Impennata delle persone in osservazione: a ieri sono 1.881, 331 in più in una sola giornata.

