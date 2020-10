Coronavirus, in Umbria 263 positivi in un giorno. Dato più alto dall'inizio della pandemia

PERUGIA - Massimo assoluto di casi positivi di coronavirus accertati in Umbria in un solo giorno, 263, l'87%

in più del dato di ieri secondo quanto riporta il sito della Regione, 4.012 dall'inizio della pandemia. Rimangono però

stabili i ricoverati in intensiva, 12, mentre passano da 83 a 86 i malati Covid complessivi negli ospedali.

Elevato anche il numero dei guariti accertati, 69, 2.099totali, mentre rimangono 91 i deceduti. Gli attualmente positivi

raggiungono quota 1.822. In una settimana i casi sono 648.

