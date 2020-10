Movida, a Perugia il sindaco chiude vie e piazze del centro. Si parte stasera alle 21. Ecco l'elenco delle aree rosse

PERUGIA - Il sindaco di Perugia, Andrea Romizi, dopo i controlli di giovedi sera, ha deciso di far scattare la chiusura di alcune piazze e via del centro per evitare gli assembramenti da movida. La chiusura scatta dalle 21 alle 1 di notte. Le zone rosse sono Piazza Danti, Piazza Piccinino, la scalinata della cattedrale di San Lorenzo sia nella parte che si affaccia su Piazza IV Novembre che su quella che si affaccia su Piazza Danti, le Logge di Braccio e la scalinata di Palazzo dei Priori. È consentito, dice l'ordinanza, l’accesso e il deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni. Chi sgarra paga anche mille euro di multa. Il provvedimento potrà essere riproposto fino al 13 novembre.

Ultimo aggiornamento: 18:23

