Coronavirus: altri 5 morti, 13 ricoverati e 193 positivi

PERUGIA - Altri cinque morti e 13 ricoverati per il Covid negli ospedali umbri nell'ultimo giorno (354 totali) mentre rimangono stabili a 46 i pazienti in terapia intensiva secondo i dati aggiornati della Regione. Il totale dei decessi, con gli ultimi cinque casi, porta il nuenro dei morti dall'inizio della pandemia a 140. In calo, come ogni lunedì, i tamponi analizzati, 628, dai quali sono emersi 193 nuovi positivi con un tasso di positività altissimo che sale fino al 30,7% . I guariti sono 72 guariti. Con gli attualmente positivi passati 7.215 a 7.331.

