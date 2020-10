Coronavirus, 5 morti e 483 positivi. Crescono i ricoveri, ora sono 320

PERUGIA- Altri 5 morti e 483 positivi. Ecco l'ultimo bollettino Covid-19 della Regione. I dati dicono che ci sono 6.559 attualmente positivi e che ci sono 8.262 persone in isolamento. Crescono anche i ricoveri che passano a 320, diciotto in più rispetto al report di ieri a dimostrazione che la pressione sugli ospedali sta salendo sempre di più. Occupato un posto in più in terapia intensiva, con 43 casi. I guariti nell'ultimo giorno sono 90.

