Covid-19: tre morti in un giorno. Dall'inzio della pandemia in Umbria 100 vittime. Altro record dei positivi: 447.La Regione valuta altre misure restrittive

PERUGIA - Nuovo record di casi giornalieri di Covid in Umbria, 447 contro i 407 di ieri (la crecsita è del 9,8%), 6.307 dall'inizio della pandemia, secondo l'aggiornamento riportato dal sito della Regione. Con i morti che toccano quota 100, tre nell'ultimo giorno. Passano da 193 a 204 i ricoveri ordinari, mentre scendono da 22 a 21 i pazienti in terapia intensiva. Certificati altri 84 guariti, 2.572 totali, con gli attualmente positivi in crescita dell'11% e ora 3.635. A Perugia gli attualmente positivi sono 1007 a Terni 413. Nell'ultimo giorno sono stati eseguiti 3.595 tamponi, 269.993 dall'inizio della pandemia. Anche sulla base di questi dati la Regione Umbria sta valutando ulteriori misure rispetto a quelle nazionali per contenere la diffusione del contagio da Covid. Una situazione in queste ore al vaglio della presidente Donatella Tesei, che continua a seguire passo passo l'evolversi della situazione, e di tutta la Giunta. Non viene escluso, secondo indiscrezioni, che provvedimenti possano arrivare in giornata.

Ultimo aggiornamento: 13:58

