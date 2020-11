Coronavirus da incubo, 9 morti e 768 positivi

PERUGIA -Numri da incubo per il coronavirus in Umbria. Sono numeri tutti in crescita nei principali indicatori quelli giornalieri relativi all'epidemia di Covid in Umbria che emergono dal bollettino della Regione. Nelle ultime 24 ore è stato infatti registrato un nuovo record di positivi, 768, 10.947 totali, con 3.489 tamponi analizzati, 302.117. I nuovi morti per il coronavirus sono stati nove (tre decessi all'ospedale di CIttà di Castello tra cui un auomo di 100 anni), 135 totali, con 103 guariti, 3.597, con gli attualmente positivi passati 6.559 a 7.215. In crescita anche i ricoverati: da 320 a 341 e da 43 a 46 in terapia intensiva.

