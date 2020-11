Coronavirus, sei morti e altri 496 positivi.Più di 200 guarigioni

PERUGIA - Sono 496, contro i 420 di ieri, i nuovi positivi al coronavirus individuati in Umbria nell'ultimo

giorno, 12.056 totali, con 3.985 tamponi analizzati, 311.270 in tiotale dall'inizio della pandemia. A riportare i dati sul suo sito dedicato è la Regione.

Segnalati 211 guariti, e altri sei morti, 154 in totale, con gli attualmente positivi passati da 7.572 a 7.841.

Sul fronte degli ospedali i ricoverati totali sono passati da 353 a 356, 49 dei quali in terapia intensiva, ieri erano 48.

