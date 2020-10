PERUGIA - Come una settimana fa, i nuovi casi certificati tra domenica e lunedì mattina sono scesi sotto quota 20 ma a fronte di un quinto dei tamponi eseguiti in media nei giorni precedenti. Ne consegue che i 19 nuovi casi scoperti a fronte di 421 esami processati restituiscono un tasso di positività del 4,51%, il più altro della nuova fase dell’epidemia. Tutto questo mentre nel capoluogo compaiono nuovi casi nelle scuole e anche un dipendente comunale è risultato positivo, mentre a livello locale spuntano nuovi mini cluster legati a rientri da fuori regione. Dopo Polino, Fossato di Vico e Panicale, anche Gualdo Tadino, intanto, ha disposto l’uso delle mascherine anche all’aperto.

A Perugia, un dipendente comunale di stanza a Palazzo Grossi è risultato positivo e circa 8 colleghi entrati in contatto con lui sono stati posti in isolamento. Nuovo caso in una scuola dell’infanzia, segnalato all’Istituto comprensivo Perugia 7 di San Sisto. A causa di tale positività circa 30 persone, tra alunni e insegnanti di sezione, sono state isolate. «La situazione è sotto controllo», ha spiegato il dirigente scolastico Federico Ferri a Umbria Tv. Il primo giro di tamponi ha infatti dato esito negativo. Sul caso emerso nei giorni scorsi in un altro plesso cittadino le autorità sanitarie stanno invece accertando se l’alunno in questione sia stato mandato a scuola pur avendo un familiare contagiato a casa.

Due nuovi contagi a Città di Castello dove si registra anche la guarigione (ieri 8 i nuovi guariti) di un componente della famiglia non italiana contagiato tre settimane fa. I casi di ieri, come segnalato dal sindaco Luciano Bacchetta, sono due giovani uno dei quali reduce da un viaggio di lavoro a Milano. Due nuovi positivi anche a Castiglione del Lago (uno non ufficializzato dalla Regione) uno dei quali risultato positivo a seguito del tampone effettuato al rientro dall’estero. Dopo essere tornata covid-free, subito un nuovo contagio a Deruta, altri due a Marsciano come confermato dal sindaco Francesca Mele. «Registriamo sei casi in tutto, più due persone domiciliate a Bastia Umbra». I positivi attivi sono ora 711, come a metà aprile con altri casi certificati a Umbertide, Gubbio, San Giustino, Narni e Corciano. Altri 4 positivi a Gualdo Tadino dove il sindaco Massimiliano Presciutti ha disposto l’obbligo delle mascherine all’aperto. Lo sancisce l’ordinanza 118 pubblicata ieri che, con decorrenza immediata e fino a revoca, sul territorio comunale obbliga «tutti i cittadini, ogniqualvolta ci si rechi fuori dall’abitazione, di adottare tutte le misure precauzionali consentite e adeguate a proteggere sé stesso e gli altri dal contagio, utilizzando una mascherina”. Unica deroga, “durante lo svolgimento dell’attività sportiva e motoria», ma nei limiti del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale prevista dalla normativa e svolta non in gruppo. «Abbiamo quattro nuovi casi positivi al Covid-19 tutti adulti con sintomi lievi e ora in città il totale è salito a undici», ha spiegato il primo cittadino. «È il numero più alto dall’inizio della pandemia quindi ora più che mai serve il senso di responsabilità ed il contributo di tutti. I controlli aumenteranno ma non possiamo violare i domicili privati per sapere se ci sono feste private o raduni parentali». Presciutti ha effettuato un nuovo richiamo sul rispetto delle regole, raccomandando di non andare autonomamente a fare test o tamponi. «In presenza di sintomi o nel caso di contatti stretti con un positivo contattate il medico e mettetevi in isolamento».

