Coronavirus, la Regione chiude la domenica i negozi, i centri commerciali e blocca lo sport dilettantistico

PERUGIA- Altra stretta sulle vendite al dettaglio la domenica e sullo sport dilettantistico da parte della Regione

Umbria in seguito all'aumento dei contagi Covid. La presidente, Donatella Tesei, ha infatti emesso una nuova ordinanza per limitare le occasioni di diffusione del virus, «sentito il Ministero della Salute e in coerenza con quanto previsto dal decreto legge che permette alla Regione di adottare misure

restrittive rispetto al quadro normativo nazionale in tema di contenimento del contagio Covid».

Al momento non è comunque prevista alcuna forma di coprifuoco.

Ultimo aggiornamento: 19:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA