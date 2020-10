Gubbio, positivi due del gruppo squadra. Non sono calciatori, tamponi per tutti

GUBBIO - Allarme nel Gubbio per due casi di contagio da coronavirus emersi nella tarda serata di ieri dopo l'ultimo ciclo di tamponi fatto tre giorni fa. Si tratta di due persone del gruppo squadra, non calciatori nè membri dello staff tecnico. Questa mattina la Asl 1 si è attivata ed è stato disposto un nuovo ciclo di tamponi per tutti i tessarati del club rossoblù che, peraltro, è già alle prese con il caso di un sedicenne dell'Under 17 risultato positivo con il conseguente blocco delle attività per la stessa squadra e anche la Berretti con le verifiche sanitarie a tappeto e le quarantene.

