Coronavirus, 151 positivi. Dato più alto dallo scoppio dell'epidemia. La Regione: «Il dato allarma»

PERUGIA - Con 151 nuovi casi di coronavirus registrati nell'ultimo giorno l' Umbria ha toccato il livello più

alto mai toccato dall'inizio della pandemia. Frutto di 2.645 amponi analizzati in 24 ore, anche in questo caso un record

assoluto. Lo ha annunciato il commissario per l'emergenza Covid Antonio Onnis nel corso di una conferenza stampa per fare il punto della situazione. Il quale parlando di una curva in crescita ha sottolineato che il dato «allarma».

