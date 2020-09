PERUGIA Sale ancora la curva del contagio. Nella giornata di ieri, il bollettino diffuso dalla Regione ha fatto registrare 26 nuovi casi positivi. Con i Comuni di Cascia, Guardea e Piegaro che tornano nella lista dei municipi toccati dal contagio rispettivamente con due casi, uno e tre. Tre nuovi casi riscontrati anche nel comune di Bevagna, altrettanti a Foligno e pure a Norcia. Terni resta il Comune con il numero più alto di positivi: sessanta, invece Stroncone ha l’indice più alto di positivi ogni mille abitanti: 1.88 (nove casi), superando di poco Norcia: 1,87 (nove casi).

I TAMPONI

I 26 nuovi casi sono stati registrati a fronte di 1220 tamponi eseguiti dai laboratori umbri nel corso della giornata. Il dato fa tornare a salire anche il tasso di positività rispetto ai tamponi eseguiti, segno che la circolazione del virus impone ancora regole rigide e massima attenzione anche ai comportamenti individuali.

ATTUALMENTE POSITIVI

A testimonianza della resistenza del virus, c’è l’analisi della curva degli “attualmente positivi” in Umbria nel corso degli ultimi sette giorni: uno scarto di quasi cento casi tra il bollettino di lunedì 31 agosto e quello diffuso dalla Regione Umbria nella giornata di ieri: da 273 a 362 pazienti alle prese con il Covid. E contestualmente è tornato a salire anche il numero dei Comuni “infettati”: risultano 48 ormai.

I DATI NAZIONALI

Nella giornata di ieri il dato nazionale ha fatto registrare 1297 contagiati, quasi quattrocento in meno rispetto alla giornata precedente, ma a fronte di un numero più basso di tamponi effettuati. Lo stesso bollettino ha anche riportato sette vittime da Covid.

GLI OSPEDALI

Resta stabile negli ospedali umbri il numero dei pazienti positivi ricoverati. Quindici in tutto, di cui dieci a Terni (uno in terapia intensiva) e 5 a Perugia, anche al Santa Maria della Misericordia solo un paziente è in terapia intensiva. Restano vuoti al momento gli spazi all’ospedale di Pantalla e a Città di Castello. Si tratta di cifre ben distanti da livello di guardia, considerando che la rete ospedaliera umbra dopo i picchi di emergenza dei mesi scorsi è in grado di toccare la soglia dei 104 posti letto di terapia intensiva, ovviamente in parte occupati da altre necessità rispetto al Covid.

Ultimo aggiornamento: 08:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA