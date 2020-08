Virus, in Umbria altri otto positivi

PERUGIA - Dopo i sette di ieri altri otto casi di coronavirus sono stati accertati in Umbria nell'ultimo giorno. Sono ora 1.532, 44 in più rispetto a una settimana fa secondo i dati forniti dalla Regione. Stabili i ricoverati, dieci, nessuno in intensiva. Gli attualmente positivi sono adesso 73, 35 in più rispetto a sette giorni fa. I guariti sono cresciuti da 1.370 di venerdì scorso a 1.379 di stamani (più nove a livello settimanale e più

due su ieri). I decessi sono 80, stabili.

Il totale delle persone attualmente in isolamento sono 835 rispetto alle 756 (+ 79) del 7 agosto, e di queste sono in isolamento contumaciale 63 rispetto ai 30 del 7 agosto (+ 33). Alle ore 8 di questa mattina il numero complessivo dei

tamponi fatti è di 131.894, rispetto ai 126.654 al 7 agosto, con un aumento di 5.240 tamponi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA