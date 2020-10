Natale a Perugia, c'è il piano. Cancellato il mercatino alla Rocca Paolina per il rischio Covid

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Con i Baracconi fermi, Eurochocolate in attesa dell’ultimo passaggio in Comitato per l’ordine e la sicurezza prima del rompete le righe, la Fiera dei Morti con il batticuore, ieri è partita l’operazione Natale.Vertice vero, dopo i tira e molla, tra una delegazione di giunta (gli assessori Clara Pastorelli, Commercio e Gabriele Giottoli, Turismo) e le associazioni di commercianti che animano l’acropoli. Ne è uscito un piano per arrivare a mettere in piazza e vie del centro gli eventi con due occhi all’emergenza coronavirus.L’agenda del vertice che si è tenuto ieri mattina alla Sala della Vaccara all’ora di pranzo, l’ha dettata, alla fine, l’assessore Giottoli. Entro la settimana il piano deve essere messo nero su bianco in modo da ottenere il via libera da parte delle istituzioni (Soprintendenza e Prefettura) che dovranno esaminare (e autorizzare) il piano della kermesse di Natale da diversi punti di vista, primo quello della fattibilità rispetto alle norme anti Covid-19.Il tavolo di lavoro prevede la regia del Consorzio Perugia in Centro con il supporto di Perugia Futura e Confraternita del Sopramuro. In una sinergia che non c’era mai stata prima d’ora.Così, può prendere forma il Natale del “Genio italiano”, individuato dall’assessore alla Cultura, Leonardo Varasano che ieri era fuori città e non ha potuto partecipare al vertice con i commercianti.Sulla parte più ludica del Natale in centro, i veli sono di fatto alzati. Ci sarà anche una volta la pista di ghiaccio. Ma stavolta niente piazza Matteotti. Verrà piazzata ai giardini Carducci e vicino ci sarà un mini golf con una particolarità: le palline da mandare in buca saranno di ghiaccio. Non è escluso che possa essere piazzato ai Giardini anche un punto ristoro.Torna la ruota panoramica. Dopo l’addio proprio per i problemi di tenuta della terrazza dei giardini Carducci, tornerà in piazza Italia. Allo studio la possibilità di abbinare anche un gioco per i bambini. Che potrebbero avere il loro spazio giochi alla ex Borsa Merci. Per i più piccoli scontato il coinvolgimento del Post. Bambini che avranno la tradizionale giostrina in piazza della Repubblica. E i mercatini? Niente Rocca Paolina. Se l’anno scorso c’era il contapersone per il nodo sicurezza, quest’anno nel mettere giù il piano di massima, quello spazio non è stato preso neanche in considerazione. Un sacrificio legato all’emergenza coronavirus. Tra le novità che spuntano dal calendario degli eventi c’è una grande tombola in piazza IV Novembre utilizzando un grande gioco che si trova al Pavone. Sempre che l’idea passi al vaglio dei piani anti assembramento.Scontata la riproposizione degli addobbi dello scorso anno, la possibilità che gli eventi si allunghino anche in altre zone del centro grazie alle associazioni di quartiere, resta un po’ in bilico la localizzazione di un mercatino all’aperto. Potrebbero esserci un po’ di bancarelle lungo corso Vannucci e un punto mercato è previsto in piazza Matteotti. Sempre che il coronavirus non costringa a scegliere misure di sicurezza anti eventi.