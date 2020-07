Coronavirus, positiva al covid anche la moglie dell'uomo rientrato a Trevi dai Balcani. La donna, asintomatica, è in isolamento domiciliare

TREVI - Anche la moglie dell'uomo residente a Trevi e attualmente ricoverato all'ospedale di Perugia, nel reparto di malattie infettive, è risultata positiva al coronavirus. La donna – come spiegano fonti dell’Asl 2 -, di circa 60 anni, era stata sottoposta nei giorni scorsi a tampone rinofaringeo dai sanitari del distretto di Foligno diretto dalla dottoressa Giuliana Fancelli su disposizione del dipartimento di prevenzione - servizio di igiene e sanità pubblica dell'azienda Usl Umbria 2 che ha condotto un'approfondita indagine epidemiologica tracciando i contatti stretti del marito, tornato nei giorni scorsi in Italia dopo un viaggio all'estero. Per lei, al momento totalmente asintomatica, è stato disposto l'isolamento domiciliare. © RIPRODUZIONE RISERVATA