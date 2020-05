Pescatori di frodo sul Nera, supermulte e sequestri

PERUGIA - Colpo delle Guardie Ittiche di Legambiente che hanno sopreso pescatori di frodo lungo le sponde del fiume Nera. «Siamo certi che il lockdown non abbia fermato i bracconieri - spiegano i volontari del nucleo delle Guardie ittiche di Legambiente Umbria – è bastato che potessimo ritornare a svolgere i nostri servizi di vigilanza e in un paio di giorni abbiamo sanzionato, con il supporto anche dei Carabinieri Forestali di Sant'Anatolia, due persone che pescavano illegalmente nelle Zone a Regolamento Specifico No Kill della Valnerina, ed altre intenzionate a pescare con tempi e modalità con ammesse sono state allontanate».

Le due persone fermate pescavano con tecniche non consentite in uno dei Tratti No Kill della Valnerina, sono state emesse sanzioni di 600 e 900 euro e è stato requisita loro tutta l’attrezzatura di pesca. © RIPRODUZIONE RISERVATA