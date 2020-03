Coronavirus: Perugia, raffica di denunce per cadute dagli alberi e incendi nei campi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Raffica di denunce in arrivo. Perché ai tempi del coronavirus bisogna stare molto attenti. Anche in casa, o meglio nel giardino di casa o nel proprio pezzo di terra. Come non bastassero le persone finite nella rete dei controlli messi in campo da mercoledì scorso (dopo l’entrata in vigore del decreto governativo che impone a tutti di non uscire di casa se non per comprovati motivi di lavoro necessità e salute) tra strade, stazioni e nei pressi di centri commerciali, con centinaia di denunce (100 soltanto a Perugia nello scorso fine settimana) ecco un altro fronte: quello degli incidenti nel corso di attività lavorative considerate non necessarie.infatti, in parecchi casi i controlli di polizia, carabinieri, finanza, polizia stradale e polizie locali hanno visto finire sotto la lente di ingrandimento persone che si recavano in campi e appezzamenti per i lavori tipici della campagna in questo periodo di primavera: situazioni normali fino a qualche tempo fa ma che oggi, in situazione di totale emergenza, non sono più possibili.può avere un doppio danno: quello fisico, di non poco conto, e quello penale rappresentato da una denuncia per aver violato le disposizioni. Anche ieri vigili del fuoco e forze dell’ordine sono dovuti intervenire in alcuni di questi scenari: nella zona di Perugia e hinterland si sono riscontrati vari roghi con persone che, tipico di stagione, danno fuoco ad erbacce e sterpaglie. Nella zona di Assisi invece si è verificato un caso decisamente più grave: un sessantenne nella zona di Castelnuovo è finito con le gambe sotto il trattore mentre stava effettuando lavori nei campi. Sul posto immediato l’intervento dei vigili del fuoco, del 118, del Sasu e dei carabinieri: una volta stabilizzato, è stato trasportato all’ospedale Santa Maria della Misericordia con l’elicottero.attraverso l’ufficio stampa, affinché la gente stia a casa: «Non intasate l’ospedale con richieste di soccorsi al 118. Nelle ultime ore sono stati addirittura due interventi in elisoccorso» dice il professor Auro Caraffa, direttore della struttura di Ortopedia. La richiesta di sensibillizare la popolazione a stare a casa e non fare attività lavorative arriva anche da Massimo Siciliani, medico del pronto soccorso dell’ospedale di Perugia che sottolinea come «negli ultimi giorni si sono verificate tante cadute dagli olivi ed incidenti con mezzi agricoli ».