Coronavirus, a Perugia e provincia oltre 5mila negozi «in prima linea contro l'emergenza»

PERUGIA - Sono 5.487 gli esercizi commerciali e dei servizi alla persona, alle cui dipendenze lavorano 10.224 dipendenti, aperti in provincia di Perugia in base ai Decreti del Governo anti-covid-19. Il conto arriva direttamente dalla Camera di Commercio, e nel dettaglio suona così: 2.580 nel settore alimentare, 456 farmacie, 2.451 esercizi per servizi alla persona, altri medicinali, articoli medicali e igiene personale.«Queste le forze del commercio in prima linea per l’emergenza. Sono la quasi totalità delle imprese autorizzate all’apertura perché essenziali. Il 36% di tutte le imprese commerciali della provincia di Perugia - dice il presidente Giorgio Mencaroni - . Negozi alimentari, farmacie, rivendite di medicinali e supporti sanitari, esercizi commerciali per servizi alla persona hanno risposto con grande senso di responsabilità e abnegazione alle disposizioni emanate dai decreti del Governo, che ne ha autorizzato l’apertura, indicandole come esercizi commerciali di prima e indispensabile necessità per la vita dei cittadini. Nei negozi sono state messe in opera tutte le misure necessarie al contenimento del contagio: rispetto ferreo delle distanze interpersonali tra clienti e personale addetto, sanificazione dei locali, addetti ai reparti muniti di mascherine, guanti e ogni altro strumento utile e necessario a garantire la salute loro e quella dei clienti».Mencaroni sottolinea ancor come «i 5487 esercizi commerciali aperti nel mezzo dell’emergenza, stanno garantendo gli approvvigionamenti in tutta la provincia, grazie soprattutto ai negozi di prossimità, che con la loro presenza capillare sul territorio rappresentano un efficacissimo deterrente ai lunghi spostamenti per fare la spesa, riducendo al contempo la possibilità di code e pericolose occasioni di contatto».