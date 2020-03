Ultimo aggiornamento: 19:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Parchi chiusi, minimetrò fermo, accesso alla Zona a traffico limitato rivisto e orario di chiusura di scale mobili e ascensori anticipato. Alle misure già in vigore per il contrasto alla diffusione del coronavirus, si aggiunge un grosso pacchetto di misure prese dalla giunta comunale. Riguardo la Ztl dell’acropoli, come misura per supportare il personale impegnato nei servizi essenziali, è stata prevista la possibilità di accedere dai varchi di via Baglioni, via Battisti e via della Sposa già dalle 7, nel periodo 17-25 marzo. Sospesa anche la sosta a pagamento negli stalli blu.il sindaco Andrea Romizi e la giunta oggi hanno disposto anche la chiusura anticipata alle ore 21 (anche in questo caso fino al 25 marzo salvo proroghe dei provvedimenti governativi). Si ferma anche il sistema di trasporto minimetrò. Riguardo i parchi, stretta per limitare la presenza delle persone. «Vista la continua frequentazione di persone presso il percorso verde – dice il Comune - verrà emessa un’ordinanza per la chiusura dell’area di Pian di Massiano e di tutti i parchi cittadini».dei casi risultati positivi al Covid-19 relativamente alla città di Perugia: 27 persone in isolamento presso le proprie abitazioni, 6 ricoverati presso l’ospedale Santa Maria della Misericordia. Due i soggetti guariti.Disposta con ordinanza sindacale la chiusura fino al 25 marzo di tutti gli sportelli Urp del Comune. Si informa a tal proposito che la validità di tutte le carte d’identità in scadenza viene prorogata fino al 31 agosto 2020