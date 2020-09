© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Si ridimensiona il caso del Covid 19 nel Perugia. I primi tamponi di verifica alla Usl dopo il grande numero di positività al virus (tra i venti e i trenta) riscontrate attraverso i test effettuati lunedì scorso in un laboratorio privato perugino e relativi al gruppo-squadra biancorosso, avrebbero tutti dato esito negativo. Si tratta di una decina tra i tanti che erano risultati positivi ai tamponi di lunedì. Fatto questo che avvalora l’ipotesi di un errore tecnico nella prima tornata di tamponi e che dunque scongiura quasi del tutto la possibilità di un focolaio a Pian di Massiano anche se poi per questa decina di soggetti bisognerà attendere l’esito (oggi) di un ulteriore tampone di conferma. Per lunedì è stato fissato anche il test sierologico. Detto questo, resta alta la probabilità che qualche positività al Covid 19 nel Perugia ci sia, anche se con ogni probabilità non tra i giocatori. Intanto ieri sono state sanificate la sede di Pian di Massiano e i locali di tutta l’area circostante, al punto che è stato possibile l’ingresso negli uffici del nuovo tecnico Caserta con gli uomini dello staff, mentre è stato avvistato in zona anche il dg Comotto. Il Perugia ha fretta di riprendere le attività e già oggi andranno in campo per allenarsi i giocatori negativi al primo tampone di lunedì e che nel frattempo hanno effettuato con lo stesso esito il secondo. Un gruppo esiguo che potrebbe essere incrementato col passar delle ore da altri grifoni reduci dal doppio esito negativo, mentre sabato - esiti permettendo - è previsto il lavoro a pieno regime di tutto il gruppo esclusi gli eventuali positivi. Mentre la partenza per il ritiro di Cascia a questo punto potrebbe avvenire nei tempi previsti.