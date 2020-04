Coronavirus, il cardinale Bassetti: «Uno sconvolgimenrto che ci invita a riflettere»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - «La lontananza fisica non sia ostacolo», lo ha detto il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Cei, durante l'omelia di Pasqua in una cattedrale di San Lorenzo vuota. ​«Mi hanno molto impressionato - ha detto tra l'altro Bassetti-il Venerdì Santo le testimonianze della stazioni della Via Crucis presieduta da Papa Francesco. Quante storie di dolore e di sofferenza! Storie di vita drammatiche, segnate dalla presenza del dolore e della devastazione fisica e morale. Ma, alla fine, il bene è prevalso». Per Bassetti lo sconvolgimento che si sta producendo in queste settimane dinanzi ai nostri occhi «ci invita ad una profonda riflessione, a guardare alla nostra pochezza e confidare di più nel Signore, come ci ha invitato a fare il Papa»«La lontananza fisica non sia un ostacolo- ha detto Bassetti- per la nostra celebrazione, che deve essere sempre una lode di comunione e di condivisione. Giunga la gioia del Signore risorto nelle vostre case, dove vi trovate in famiglia o in solitudine; giunga la forza dello Spirito in quanti operano in aiuto dei fratelli ammalati o sofferenti. Risplenda per i nostri defunti la luce del Signore risorto».