Coronaviruis, Perugia: al Percorso verde blocchi anti assembramenti

PERUGIA - Dopo le segnalazioni e gli accertamenti, è scattata la stretta. Al Percorso verde di Pian di Massiano, principale polmone verde di Perugia, panchine e tavolini sono off-limits. E’ una delle prime misure prese dal Comune, tramite gli agenti della polizia locale, sul fronte dei parchi nei primi cinque giorni di riapertura. Perché se da un paarte la città si sta comportando bene, subito sono emersi comportamenti scorretti.A lockdown finito, come quasi dappertutto, è stata infatti concessa la possibilità di tornare a vivere gli spazi verdi a patto che si rispettino regole ben precise. Qualche raggruppamenti di troppo ha però fatto scattare l’allarme a Pian di Massiano, dove sono state delimitate, oltre ai giochi per bambini, panchine e tavolini.Anche ieri, gli agenti della polizia municipale diretti da Nicoletta Caponi hanno segnalato criticità a Pian di Massiano, pattugliato costantemente in moto, ma anche nell’area verde intorno al Grocco. Nella giornata di ieri, la municipale ha controllato 24 autocertificazioni, 35 parchi, il mercato a Ponte San Giovanni, 7 uffici postali, 11 farmacie, 19 attività commerciali e 7 bar con una violazione per spostamento non giustificato.A proposito dei parchi, segnalazioni al limite nei primi giorni di riapertura anche negli altri grandi parchi cittadini, come il parco Sant’Anna, il Chico Mendez e Montegrillo. Aree verdi dove il controllo risulta difficile per l’estensione rispetto a zone più piccole dove basta un’occhiata per tenere sotto controllo la situazione.Sempre in relazione ai parchi, ci sono anche zone dove gli assembramenti non si verificano perché è difficile accedere causa erba alta più di un metro. Come al parco in collina a San Marco dove per una volta l’erbaccia alta diventa utile evitando che in tanti vadano a passeggio.