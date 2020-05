© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Guerra agli assembramenti. La Fase 2 sotto il profilo dei controlli messi in atto dalle forze dell’ordine è partita con questo netto e deciso indirizzo. Il discorso è semplice: con la fine del lockdown, con parecchie attività riaperte e con la possibilità di incontrare i congiunti, decisivo diventa che queste aperture non portino alla formazione di gruppi di persone che non rispettino dunque i vincoli del distanziamento di almeno un metro l’una dall’altra. Perché il rischio di passare da aperture a immediate nuove chiusure e restringimenti è molto alto.Il primo allarme in tal senso arriva da Perugia. Dove a una mattinata tutto sommato tranquilla ha fatto seguito un pomeriggio con un paio di situazioni a forte rischio assembramenti che sarebbero già finite sotto la lente di ingrandimento del sindaco, Andrea Romizi. Al quale sono giunte segnalazioni raggruppamenti pericolosi al Percorso verde, al parco di Sant’Anna e anche nella zona di Montegrillo. Gli agenti della polizia municipale, secondo quanto si apprende, avrebbero effettivamente riscontrato in queste zone la «mancata osservanza delle distanze».Insomma, una partenza ad handicap che potrebbe avere conseguenze subito negative, specie se i controlli delle forze dell’ordine nei parchi continuassero a ravvisare queste situazioni nelle prossime ore.«Una fase molto delicata». Così il questore Antonio Sbordone definisce la Fase 2. Una fase «in cui le forze dell’ordine devono coniugare due azioni essenziali: evitare, da parte della cittadinanza, comportamenti irresponsabili e pericolosi per un’ulteriore innalzamento del picco di diffusione e farsi trovare pronti ad improvvise azioni criminali sopite ma non certamente debellate nella Fase 1 della pandemia».A Perugia particolare attenzione è stata posta ieri alla zona della stazione Fontivegge. Rispetto alle fasi iniziali del lockdown - sottolinea la questura - non si sono per il momento verificate particolari mal comportamenti né criticità di rilievo. «I continui controlli - ribadisce il questore - saranno sempre condotti senza mai perdere di vista la vicinanza al cittadino, impegnato, in questa delicata fase, a modificare ulteriormente il proprio stile di vita».Proprio al fine di «rimodulare i servizi di controllo» il prefetto Claudio Sgaraglia ha ieri riunito in video conferenza i vertici delle forze dell’ordine provinciali e le istituzioni. È emerso come continueranno le verifiche sugli spostamenti dei cittadini ma anche che «le finalità dei controlli sono principalmente connesse alle esigenze di prevenire ed evitare assembramenti, assicurare il distanziamento sociale e l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, indispensabili nella delicata fase della riapertura».Dalle aree verdi al trasporto pubblico, ma anche a bar, ristoranti, pub, gelaterie e pasticcerie con il servizio d’asporto saranno intensificati i controlli proprio per evitare assembramenti. L’idea è che ad affiancare le forze dell’ordine possano esserci i volontari della protezione civile, nonché di associazioni private e pro-loco. Il prefetto si è infine appellato «allo spiccato senso civico e alla piena collaborazione e responsabilità dei cittadini sin ora manifestata».