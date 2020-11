PERUGIA - Oggi il piano di salvaguardia, domani il tavolo “della pace” con l’opposizione. L’ennesima settimana di emergenza della giunta regionale inizia così, avendo di fronte le giornate di fine mese e inizio dicembre in cui è atteso prima il picco dei ricoveri “ordinari” e qualche giorno dopo il massimo di occupazione delle terapie intensive. Poi le curve dell’emergenza sanitaria dovrebbero finalmente iniziare a flettere verso il basso: questa è la previsione, e l’auspicio, elaborato dal nucleo epidemiologico con un modello matematico ad hoc.

La speranza è di riuscire presto a misurare nei numeri l’efficacia delle misure adottate dai primi giorni del mese di novembre. Ma la situazione attuale impone anche la necessità di mettere a punto soluzioni ulteriori per far fronte ad un ulteriore grado di emergenza.

IL PIANO DI SALVAGUARDIA

La giunta Tesei prevede nel piano di salvaguardia 190 posti letto ulteriori (150 “ordinari” e 40 di terapia intensiva) rispetto ai 576 letti Covid già sistemati negli ospedali umbri, di cui 437 occupati. Al piano hanno lavorato i tecnici di Palazzo Donini con il supporto del super consulente Guido Bertolaso.

Tra le possibilità c’è anche un accordo tra Umbria e Marche per alcuni spazi di terapia intensiva. Donatella Tesei ne aveva parlato qualche settimana fa con il collega Francesco Acquaroli, poi sabato il sopralluogo tecnico al centro fieristico di Civitanova Marche. L’Umbria potrebbe avere a disposizione da quindici fino ad oltre trenta posti di terapia intensiva mettendo in campo attrezzature e personale in caso di necessità.

LE CLINICHE PRIVATE

La Regione è al lavoro anche per riattivare la convenzione con le cliniche private, allo scopo di alleggerire la pressione sugli ospedali senza però bloccare una serie di prestazioni necessarie.

TAVOLO DI PACE

E domani la governatrice Donatella Tesei insieme all’assessore alla Sanità Luca Coletto ha in programma una videoconferenza a mezzogiorno con i consiglieri dell’opposizione. L’intesa è arrivata dopo la seduta del consiglio regionale di martedì scorso, concluso con l’approvazione all’unanimità di una risoluzione che punta a battersi «contro il virus che è il nemico comune».

Dai banchi della minoranza reclamano maggiore condivisione delle scelte in momento tanto delicato e complesso, l’Esecutivo ribatte la necessità di chiuderla con polemiche e attacchi strumentali.

I CIVICI

Intanto, si muove il gruppo dei “Civici per”, guidato da Andrea Fora: venerdì pomeriggio sarà diffuso via streaming il secondo appuntamento di SensoCivico la rassegna di incontri, “Dai territori la rinascita dell’Italia in Europa - dialogo fra civici, movimenti e partiti per un progetto riformista” con il coordinatore di Base Italia Marco Bentivogli, il ministro per i beni culturali Dario Franceschini Ministro e Linda Laura Sabbadini, direttrice centrale dell’Istat e chair W20 (Women20).

© RIPRODUZIONE RISERVATA