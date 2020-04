Coronavirus, l'ospedale di Perugia libera una terapia intensiva

PERUGIA - «Con l'attuale numero di pazienti Covid entro questa settimana si conta di liberare una terapia intensiva su Perugia». Lo ha detto lunedì in terza commissione del consiglio regionale il direttore regionale della sanità, Claudio Dario. Tra l'altro Dario ha spiegato come il primo ospedale a tornare alla normalità potrà essere quello di Foligno. «Procedendo- ha detto Dario- così le cose nelle prossime due settimane il carico sarà ulteriormente ridotto e si potrà pensare alla restituzione di alcune strutture, come ad esempio Foligno, alle funzioni non Covid». © RIPRODUZIONE RISERVATA