PERUGIA Dopo la lieve frenata di giovedì, l’andamento dei contagi in Umbria è tornato ad accelerare con 67 nuovi casi (+17%) rispetto ai 61 di due giorni fa. Parallelamente crescono i degenti, 22 in più in 24 ore (+22%) col totale salito a 121. Intanto, è salito a 46 il numero dei comuni con almeno un caso di contagio, con Montecchio e Castel Giorgio entrati nella mappa regionale del covid-19.In due giorni, dal 18 al 20 marzo, l’avanzata dei positivi al virus ha interessato Torgiano (da 2 a 6 casi), Amelia (da 1 a 3), Arrone (da 1 a 2), San Giustino (da 5 a 8), Collazzone e Deruta (da 2 a 3). Tra le città più grandi, altri tre casi segnalati a Città di Castello (+8% in un giorno), 6 a Terni (+12,5%), 23 a Perugia (+20%). A livello regionale la concentrazione di contagiati, considerando solo i comuni coinvolti, sale a 5,5 casi ogni 10mila residenti (su un totale di 431 positivi distribuiti per comune di residenza) mentre scende a 4,9 considerando i centri dove non sono segnalate persone positive (per un totale di circa 97mila residenti). Considerando i singoli territori, la concentrazione maggiore di contagi rispetto ai residenti (dati Istat 2019) resta quella dei piccoli comuni, Fratta Todina, Porano, Baschi, Valfabbrica e San Gemini col dato che oscilla tra l’1,1 e il 2,1 per mille. Tra i comuni medio grandi, i casi continuano a salire a Città della Pieve (14,3 ogni 10mila abitanti), Città di Castello (10,1) e Orvieto (9,9). Ha superato quota 8 positivi ogni 10mila abitanti anche Perugia dove in due giorni sono stati segnalati 23 casi in più. Nonostante una positività in più, resta bassa la concentrazione di contagi a Foligno: se ne riscontrano 8, pari a 3 ogni 20mila residenti. A Spoleto, due positivi in più due giorni (da 6 a 8), pari a 2 casi ogni 10mila residenti.L’aggiornamento dei dati diramato ieri pomeriggio dalla Protezione civile consente di fare anche qualche raffronto rispetto alla situazione nazionale, con la curva dei contagi che anche a livello regionale sta sempre più assumendo la forma di una crescita geometrica e l’auspicio di tutti che tale disegno possa normalizzarsi con l’arrivo dell’atteso picco. I dati messi a confronto evidenziano ovviamente una situazione che per il Cuore verde, pur essendo di grande allerta, appare meno pesante rispetto al resto del Paese. In Umbria, ad esempio, la percentuale di decessi (13 quelli comunicati dalle autorità sanitarie regionali) sugli attuali positivi è del 2,81% mentre in Italia è dell’11,3%. Nella regione, inoltre, risulta che il 26,2% dei positivi è alla mezzanotte di venerdì ricoverato, mentre a livello nazionale (coi dati aggiornati alle 17 di ieri), la percentuale sale al 41,5%. Quanto al tasso di contagio, prendendo in esame i 462 segnalati ieri dalla Regione, in Umbria risultano positive 5 persone ogni 10mila residenti, dato che a livello nazionale sale a quota 7.Quanto ai tamponi, in Umbria prosegue costante la crescita di quelli eseguiti sulla popolazione col dato che in quattro giorni può dirsi raddoppiato. Alle 24 di venerdì, erano stati fatti 2.737 tamponi col tasso di positività salito al 17%: il 15 marzo, su una base di 1.093 test eseguiti, ne erano risultati positivi il 15%. Nel confronto col dato nazionale, in Umbria sono stati eseguiti 31 tamponi ogni 10mila abitanti, in Italia 38,6.