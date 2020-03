Coronavirus Perugia, il Comune: «Contro i trasgressori siamo pronti a usare i droni»

PERUGIA- Ancora in troppi fanno i furbi e trovano ogni scusa per uscire di casa. Ancora in troppi giocano con la vita di tutti. Così il Comune di Perugia per controllare fette più ampie della città in minor tempo possibile, sta pensando di poter utilizzare un drone. Troppo complicato stare dietro alle segnalazioni con la catena di controllo delle forze dell’ordine. Arriva la chiamata alla centrale operativa di qualche assembramento anche nelle zone delle aree verdi chiuse, ma quando arriva sul posto la pattuglia non c’è più traccia di chi esagera. Così spunta la soluzione del drone.



«E’ una soluzione- spiega il sindaco Andrea Romizi- che ci è stata proposta da una ditta specializzata. Stiamo valutando la possibilità di ricorrere a una soluzione del genere». Chissà, ci fosse stato il drone in azione, il Comune avrebbe chiuso prima una delle aree verdi più calde della città, quella del Bellocchio a due passi dalla stazione di Fontivegge. Era rimasta fuori dalla prima stretta, poi è finita nella lista perché gli spacciatori continuavano a fare il loro sporco lavoro, Covid-19 o non Covid-19.Ma c'è anche chi si "avventura" in strada per cercare le offerte migliori nei supermercati, specie con l'avvicinarsi del Week end. Tra giovedì e venerdì almeno un centinaio di denunce e la motivazione in molti casi è stata proprio quella di essere andati a cercare le promozioni migliori.