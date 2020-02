Coronavirus, negativo anche il secondo tampone sulla turista lombarda

PERUGIA- Coronavirus, è negativo anche il secondo tampone sulla turista lombarda che si trovava in una piccola struttura ricettiva di Assisi e per cui era scattato l'allarme sabato. La notizia, anticipata su facebook dal sindaco di Assisi Stefania Proietti, è stata confermata da fonti della Regione Umbria. La donna, in stato interessante, era stata sottoposta alla procedura di sicurezza perché era entrata in contatto, prima del suo viaggio in Umbria, con una persona risultata positiva in Lombardia. La donna è stata in isolamento all'ospedale Santa Maria della Misericordia. Ultimo aggiornamento: 15:44 © RIPRODUZIONE RISERVATA