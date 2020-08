Narni, tredicesimo contagio. De Rebotti: «Situazione monitorata. Scaricate l'app Immuni»

A Narni si allunga la catena dei contagi. Lo comunica il sindaco Francesco De Rebotti. «si e' aggiunto un soggetto risultato positivo al Covid-19. Il soggetto è strettamente legato all'ultimo caso della persona arrivata dal suo paese di origine (e non di residenza) in quanto famigliare convivente. Era già quindi in isolamento domiciliare fiduciario con l'altro soggetto.

Ora sarà sottoposto ad isolamento domiciliare obbligatorio ed è in corso, anche per questi casi, la puntuale ricostruzione epidemiologica per ricostruire gli eventuali contatti che risultano solo in ambito famigliare».

De Rebotti spiega che «la situazione è monitorata continuamente dal sottoscritto in stretta collaborazione con i servizi sanitari. A tutti i 13 cittadini narnesi vanno i miei migliori auguri».

Inoltre il sindaco rinnova l'invito a scaricare e utilizzare l'app Immuni

