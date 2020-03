E' morta la donna di Orvieto di 86 anni, Diva Tittochia, che si trovava al ricoverata presso il reparto di Terapia Intensiva del “Santa Maria” di Terni e le cui condizioni erano gravissime. La donna, residente in città, nei giorni scorsi si era sentita male e si era recata presso il pronto soccorso di Orvieto dove, secondo quanto si è potuto capire, le era stato diagnosticato un problema di ipoglicemia che ne richiedeva il ricovero.

Non essendo possibile accettarla, data la sospensione dei ricoveri dopo il caso di positività di un infermiere registrato all’ospedale di Orvieto, si è dunque deciso di trasferirla a Amelia. Da qui a causa di un improvviso aggravamento delle sue condizioni, l’anziana è stata trasferita d’urgenza a Terni dove si trova tuttora e dove, eseguito su di lei un tampone, se ne è scoperta la positività al virus Covid-19. A Amelia, dove era transitata, si sono evidenziati poi sette casi positivi, tra medici e infermieri e operatori sanitari, finiti tutti in isolamento fiduciario.

Secondo quanto si apprende la donna potrebbe essere stata contagiata da un contatto con una persona proveniente da un paese del nord Italia.Diva Tittocchia era originaria di Castel Viscardo ma viveva da molti a Orveto Scalo e da qualche anno era vedova.

