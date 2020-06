© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Dopo la stretta sulla movida post covid, ora anche lo scontro aperto tra i proprietari di bar e locali dell’acropoli. La partita, secondo i bene informati, si giocherebbe sulla questione legalità: una raccolta firme che sta passando da bancone a bancone, da parte di chi rispetta le regole in fatto di vendita di alcol contro coloro che, invece, in fatto di movida, esagererebbero, così da sottoporre la questione agli organi preposti alla sicurezza cittadina. Il tutto con notevoli danni all’immagine turistica della città, ma anche a discapito delle altre attività del centro storico. Sotto la lente di ingrandimento della manovra messa in atto da alcuni esercenti, ci sarebbero le condotte illegittime da parte di alcuni locali di piazza Danti, piazza IV Novembre, piazza Cavallotti che, a sentire i firmatari, sforerebbero l’orario consentito dalle ordinanze comunali per la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche pre e post emergenza sanitaria da coronavirus. A dare lo sprint alla resa dei conti di alcuni contro quelli che sarebbero i trasgressori, sarebbero stati proprio i fatti della notte tra il 22 e il 23 maggio, la notte della movida folle e delle risse le cui immagini hanno fatto il giro del paese, nonostante le misure restrittive previste per il contenimento del Covid. Infine, anche un riferimento a chi vende alcol sotto costo (come a dire uno shot un euro), comportamento che determinerebbe una situazione si squilibrio tra le attività concorrenti che, invece, applicano i costi di mercato.Intanto il Comune, in vista di un nuovo fine settimana, continua la stretta anti movida a partire da oggi nel segno di decoro e sicurezza. Se fino allo scorso anno c'era il divieto di asporto di l'alcol in lattina e bottiglia dai bar, adesso la stretta riguarda anche gli esercizi di vicinato, i distributori automatici e gli ambulanti. Il divieto andrà avanti fino al 31 ottobre dalle otto di sera alle sei del mattino. Inoltre, nell’acropoli e a Fontivegge, di sera non solo non si potranno vendere per l'asporto bevande in lattine e bottiglie, ma lattine e bottiglie non potranno neanche essere portate a spasso da chi le utilizza in quegli spazi. Tradotto: bere una birra in vetro sulle scalette del Duomo o in piazza Danti dalle otto di sera alle sei del mattino non sarà più possibile. Chi sgarra rischia una multa da 450 euro. Con la seconda ordinanza si conferma il divieto di assembramento e si obbligano i cittadini, frequentanti il centro storico e Fontivegge, a indossare la mascherina dal venerdì alla domenica dalle 17 alle 6 fino all’11 luglio. La sanzione, per il non utilizzo delle mascherine, in tutti i casi di stazionamento è sanzionata da 400 a 1000 euro. «Si potrà bere in centro e a Fontivegge – ha detto l’assessore alla Sicurezza Luca Merli - , ma non è più tollerabile l’abbandono di bottiglie e lattine nelle nostre piazze. E’ indecoroso e diseducativo vedere la nostra acropoli, cosi come tutta l’area di Fontivegge, peraltro oggetto dei primi lavori del bando periferie e Agenda Urbana che ne cambieranno visione e visibilità, ridotte a discariche a cielo aperto».