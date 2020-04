© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA A distanza di 43 giorni dai primi due casi di contagio certificati nella regione, il trend del contagio va consolidandosi e la curva del contagio, con riferimento ai “positivi attuali” sembra aver iniziato una timida discesa. Molti dati si stanno infatti consolidando in quella che per gli esperti è la fase più delicata di un’epidemia. La discesa dei malati, infatti, è costante: ora sono 752, il 5% in meno in un giorno, la seconda riduzione più consistente mai registrata. Continua ad allentarsi la pressione sugli ospedali, col calo dei degenti che prosegue da quattro giorni consecutivi e ora si contano 21 ricoverati ogni 100 positivi attuali.Un altro indicatore che va in direzione del contenimento del contagio riguarda i decessi, il cui totale è salito a 52, uno in più rispetto a giovedì. L’Umbria conferma il tasso di mortalità più basso tra le regioni, pari al 4%, dal 2,9% di due settimane fa: i decessi ogni 100 casi totali sono progrediti più velocemente in Basilicata, passata da 1,6 a 4,9. Anche l’incidenza cumulativa, ovvero i contagiati ogni 100mila residenti, conferma come nella regione il virus si sia propagato in modo più limitato. Il 23 marzo era la decima regione, con 73 contagiati ogni 100mila abitanti, oggi è dodicesima (148), “superata” da Toscana e Abruzzo dove il contagio si è propagato più velocemente.I DATI ISSIl report bisettimanale dell’Istituto superiore di Sanità conferma che nella distribuzione per fasce di età, quella dei cinquantenni resta la più colpita: il 23,9% delle 1.194 infezioni diagnosticate dai laboratori regionali di riferimento, appartiene a persone tra i 50-59 anni. Nell’ultima settimana l’incidenza è salita tra gli ultraottantenni che rappresentano il 9,1% dei contagiati (20,9% in Italia): il 26 marzo, con 409 infezioni indagate, la percentuale era del 6,3. Non cambia l’età mediana che resta di 54 anni, coi positivi umbri che si confermano più giovani rispetto alla media nazionale (62 anni). Rispetto al report di una settimana fa, l’incidenza del contagio è salita ancora tra teenagers e ventenni, con 15 e 36 casi certificati in queste due fasce d’età su 388 infezioni diagnosticate in questo lasso di tempo. La distribuzione dei casi per data di inizio dei sintomi, rivela che i primi casi sintomatici risalgono al 25 febbraio, due giorni prima della diagnosi/prelievo, con la crescita del numero di positivi che è proseguita fino al 24 marzo. «Un picco che – come si osserva dall’Iss - non tiene conto sia del ritardo della segnalazione, sia dei casi che potrebbero aver sviluppato i sintomi dopo tale data». Una ripresa, in corrispondenza di maggiori diagnosi/prelievi effettuati, si è avuta il 30 marzo col trend che è poi tornato a scendere fino ad assottigliarsi nei giorni scorsi. Guardando alla data di inizio dei sintomi, invece, i valori maggiori si sono avuti tra il 9 marzo (picco) e il 23 marzo.