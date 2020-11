PERUGIA- Giornata nera per il Coronavirus in Umbria. Secondo i dati resi noti dalla Regione di registrano 21 morti. Salgono a 314 le vittime dall'inizio della pandemia. I positivi sono 394 su 3.703 tamponi. L'Rt si attesta a 1,06. I ricoverati scendono a 436 di cui 71 in terapia intensiva. Gli attualmente positivi sono 11.373.

