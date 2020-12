Coronavirus, oggi tre morti e 14 ricoverati in più

PERUGIA - Balzo avanti dei ricoverati Covid-19 in Umbria che sono oggi 14 in più di ieri, 296, 36 (ieri 34) in

terapia intensiva. Lo riporta il sito della Regione. Nell'ultimo giorno sono stati registrati 36 nuovi positivi,

28.064, 29 guariti, 23.907, e tre morti, (604 in totale dall'iniuzio della pandemia). Con gli attualmente positivi ora 3.353, quattro in più di ieri. I tamponi analizzati sono stati 885, 492.558, con un tasso di positività del 4 per cento (ieri era 6,5 per cento).

