Covid-19, due morti e altri 61 ricoverati

PERUGIA - Prosegue l'andamento in ascesa dei ricoverati Covid negli ospedali dell' Umbria, ora 430, nove più

di ieri, 61 dei quali, tre in più, nelle terapie intensive. Emerge dai dati sul sito della Regione che evidenziano comunque due morti nell'ultimo giorno (sono 801 da inizio pandemia) dato che così basso non si registrava da tempo. Nell'ultimo giorno sono stati individuati 283 nuovi positivi, 36.477, e 142 guariti, 29.904. Gli attualmente positivi sono ora 5.772, 129 più di ieri. Analizzati 4.764 tamponi molecolari, 600.641, e 3.589 test antigenici, 38.053. Il tasso di positività è del 3,38 per cento sul totale e del 5,9 riferito ai soli tamponi, in calo rispetto a ieri per entrambi i valori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA