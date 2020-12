Coronavirus, 9 morti. Calano i ricoveri, 135 i positivi

PERUGIA - Scendono oggi in maniera significativa i ricoverati Covid negli ospedali dell' Umbria, 376, 19 in meno di ieri, 57 in terapia intensiva (uno in più di ieri). Si registrano comunque - riporta il sito della Regione - altri nove morti, 477. I nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore sono stati 135, 25.344 totali, e 370 guariti, 19.121. Gli attualmente positivi al Covid scendono a 5.746, 244 in meno di ieri.Sono stati analizzati 4.005 tamponi, 442.893, con un tasso di positività del 3,37 per cento, in netta controtendenza rispetto al 17,2% di ieri.

