Marco Pittola è il rappresentante dell’Umbria dentro al consiglio nazionale di Federmobili, il sindacato dei titolari di negozi di mobili di Confcommercio. Ed è nel mandamento della Confcommercio di Perugia come consigliere.Il comparto del mobile soffre, come tutti. E sconta, sul fronte dei rivenditori, una ripartenza ritenuta troppo ritardata che aggiunge tensione alla crisi che già serpeggiava nel settore.«Pesa tantissimo. E non troviamo una spiegazione alle scelte del governo. Non capiamo perché, per esempio, lunedì, il fatidico 4 maggio, sono potuti ripartite i concessionari delle auto e noi no. Anche nel nostro caso ci sono ampi spazi che garantiscono il distanziamento sociale. Anche dai noi si possono applicare sin da subito norme e tecniche di sicurezza sia per gli operatori sia per i nostri clienti. Ma ci hanno tenuto in un’altra fase delle riaperture. E non è neanche tutto».«Per esempio sono anche ripartire le ditte di traslochi che lavorano con i mobili e noi no. E questa è un’altra anomalia che non si riesce a capire. Anche noi montiamo e smontiamo mobili. Potevamo, per esempio, evadere ordini bloccati. Eppoi chi l’ha detto che non vendiamo beni che di fatto, sono di prima necessità. Non possono esserli materassi e cuscini?».«Siamo 110 i rivenditori di mobili nella nostra regione. Quasi tutte aziende che erano già in crisi prima dell’emergenza Covid-19, imprese per lo più storiche. Può sembrare un numero basso di aziende, ma va ricordato che il nostro è un comparto particolare: servono grandi spazi e anche investimenti sostanziosi per offrire al cliente la varietà di merce necessaria».«In un momento particolarmente importante. Quelli che abbiamo passato con il blocco, e che noi ancora stiamo passando, sono alcuni dei mesi più importanti dell’anno, per il nostro lavoro e per la vita delle nostre aziende, sul fronte del fatturato. Pensate solo ai matrimoni che ci sono in primavera o a inizio estate. O anche ad altre cerimonie tradizionali che possono portare clienti, tipo le cresime. Si è fermato tutto, quando, invece, in genere, si facevano numeri importanti. E ripartire non sarà per nulla facile».«Significa che tanti clienti li abbiamo persi. E i clienti che avevano fatto ordini, sono rimasti al palo. Per questo la maggior parte di noi ha i magazzini pieni di merce, ma non ha liquidità. Abbiamo ricevuto gli anticipi degli ordini, ma tutto è rimasto lì: se non si consegna è difficile avere il saldo. Magazzini pieni e poca liquidità, è la strada per finire male».«È un rischio concretissimo. Ecco perché anche aprire quindici giorni prima ci avrebbe dato una speranza in più. E ripeto, avremmo gestito i rapporti con i clienti e quelli al nostro interno con la massima sicurezza. Non è mica difficile organizzare il lavoro per appuntamento? Tra l’altro c’è un altro aspetto assurdo»«La filiera del mobile si interrompe alla produzione. Le aziende lavorano, ma noi non possiamo aprire e quindi non possiamo vendere. Per chi producono anche le ditte umbre del comparto, penso a quelle nella zona di Città di Castello?».