«Sei medico? Non ti aiuto», la sfida contro gli eroi

PERUGIA - Due storie sul filo dell’assurdo emerse nei giorni dell’emergenza, anche quella più dura e difficile. Li chimano eroi e poi c’è chi li addita o li scansa. È successo a un medico e a un’operatrice sanitaria che vivono in provincia di Perugia. Il medico lavora in uno degli ospedali della regione dove ci sono anche reparti dedicati ai malati Covid-19, l’operatrice sanitaria, invece, lavora nelle Marche, in una delle regioni che, fino a qualche settimana fa soffriva di più e che si è ritrovata anche la zona rossa in provincia di Pesaro. Proprio ai confini con quella di Perugia. C’è chi ricorda esercito e carabinieri che controllavano ingressi e uscite da quelle zone.Succede che un medico ha chiesto aiuto perché aveva auto una panne con l’auto ed è rimasto solo e che l’operatrice sanitaria ha subito, mandato dai vicini un controllo delle forze dell’ordine.Le due storie le racconta al Messaggero così il presidente di Federconsumatori di Perugia, Alessandro Petruzzi.«La storia del medico è un po’ più nota perché è girata sui social. Si tratta di un professionista che vive in una città e lavora nell’ospedale di un’altra. Una persona che non avrebbe mai fatto un racconto pubblico vista la sua riservatezza. Nei giorni scorsi ha avuto un problema meccanico con la sua auto, in superstrada per tornare a casa alla fine del turno di lavoro. Ha chiesto aiuti a chi passava. Quando hanno visto, dall’adesivo sul parabrezza, che si trattava di un medico, c’è chi ha alzato il finestrino e se ne è andato. Come se avesse avuto paura di un untore. Una cosa assurda. Il medico è riuscito a uscire dalla situazione di difficoltà dopo aver chiamato il soccorso stradale. Ma, nonostante in Umbria ci sia una situazione molto tranquilla e dove praticamente tutti hanno capito la situazione che stiamo vivendo, c’è chi si è distinto».Un po’ come i vicini di casa di quella operatrice sanitaria che tornava a casa da fuori regione. «Qui, se è possibile- racconta ancora Petruzzi- la cosa è ancora più grave. La donna, dopo il suo turno di lavoro, per non cercare problemi in famiglia, è andata a dormire in una casa di alcuni parenti che è disabitata. Lo ha fatto per tutelare la famiglia. Beh, si è sentita suonare alla porta dalle forze dell’ordine perché qualcuno le ha mandate per un controllo per far verificare la possibilità di potere stare in quell’appartamento. Ripeto, per quanto siano casi isolatissimi lasciano senza parole».La paura, commentano da Federconsumatori, lo sappiamo, spesso induce ad assumere comportamenti irrazionali.«Mentre tutti esaltano a gran voce l’importanza, il coraggio e l’abnegazione del personale medico e sanitario che lavora negli ospedali, impegnato in prima linea nella lotta al coronavirus, c’è chi si scaglia contro queste persone- sottolinea Petruzzi ricordando casi accaduti in altre zone d’Italia- in quanto possibili fonti di contagio. Un atteggiamento intollerabile che è stato assunto anche all’interno di alcuni condomini, in cui sono stati affissi cartelli che invitavano il personale medico e paramedico residente nel palazzo a evitare di frequentare spazi comuni ed ascensore. Vorremmo ricordare a tutti che, al di là del lato inumano e meschino di tale comportamento, medici e paramedici sono perfettamente a conoscenza dei rischi derivanti da un possibile contagio e delle misure per prevenirlo». Così, sulla base dei due casi umbri e degli altri in giro per l’Italia, Federconsumatori lancia un appello: «Qualora foste testimoni, o protagonisti di vicende simili, vi invitiamo a contattare le forze dell’ordine, invitandole a intervenire contro l’atteggiamento discriminatorio e insensato».