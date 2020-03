Coronavirus, anche Prada produce mascherine e camici

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Dopo Luisa Spagnoli e la donazione (economica e in maschere protettive) all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia, Lorena Antoniazzi che sostiene la ricerca con una raccolta fondi e Gucci che risponde all'appello della Regione Toscana per la fornitura di oltre un milione di mascherine e 55mila camici, anche un altro marchio del fashion partecipa alla lotta contro il virus.Prada, infatti, ha deciso di riconvertire il proprio stabilimento di Torgiano per la produzione di dispositivi di protezione individuale e camici: la maison ha infatti annunciato che fornirà 110mila mascherine e ben 80mila camici al personale sanitario, con consegne giornaliere che saranno ultimate il 6 aprile. Gli articoli sono prodotti internamente nell'unico stabilimento del Gruppo, Prada Montone (Perugia), rimasto operativo a questo scopo e da una rete di fornitori esterni sul territorio italiano.