Coronavirus, a Ponte San Giovanni mascherine d'autore per aiutare i poveri

PERUGIA - L’artista perugino Giuseppe Fioroni e l’Associazione “Pro Ponte, insieme per vivere”hanno lanciato l’ iniziativa benefica “mascherine d’autore”, uniche e firmate la cui vendita soccorrerà le sempre più numerose famiglie in difficoltà. Il ricavato infatti sarà consegnato alla Caritas-sezione di Ponte San Giovanni che provvederà a smistare le risorse raccolte secondo i bisogni anche attraverso l’Emporio Sìloe di via Manzoni a Ponte San Giovanni.Ogni mascherina è un pezzo unico, personalizzato frutto dell’estro artistico e della bravura sartoriale delle volontarie della Pro Ponte e porterà la firma “g.fioroni”. Queste mascherine, rivitalizzate dal bianco ai colori della vita, sono pensate per il futuro, sono destinate a diventare documento storico di un momento difficile che sta attraversando questo scorcio di terzo millennio: perché il bene lascia sempre una traccia di bellezza e di colore. Alla Pro Ponte stanno arrivando anche richieste di mascherine d'autore per incorniciale come opere d'arte.