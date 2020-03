TERNI Detto fatto. Nel giro di poche ore la società Astolfi S.p.A. di Terni ha contattato la direzione sanitaria dell’ospedale per donare 10 mila euro finalizzate all’acquisto di centinaia di mascherine protettive (FFP3) per gli operatori sanitari del Santa Maria. Una donazione fatta a stretto giro di posta: è stato eseguito subito l’ordine e le mascherine arriveranno entro il fine settimana. Con questo gesto, significativo sia dal punto di vista simbolico che pratico, la società dei fratelli Francesco e Nicola Astolfi ha inteso offrire un supporto concreto a medici e infermieri che in prima linea stanno combattendo questa dura battaglia che vede in trincea soprattutto gli operatori sanitari degli ospedali che da tempo denunciano la carenza di protezioni: «Abbiamo ritenuto opportuno, in questo momento di estrema difficoltà, dare un piccolo contributo per arginare l'emergenza». Continua così la corsa alla solidarietà per supportare le istituzioni nell’emergenza sanitaria da parte di aziende ma anche semplici cittadini.

.

Ultimo aggiornamento: 16:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA