Di Vaio-Brunacci, una t-shirt per sostenere le spese dei medici volontari

PERUGIA - «Mariano Di Vaio, da sempre impegnato nel sociale ha deciso di scendere in campo con la sua azienda e realizzare una speciale t-shirt #WeCARE il cui ricavato sarà totalmente devoluto a SIAARTI (Associazione Italiana di Anestesia, Analgesia, Rianimazione e Terapia intensiva)». A dare l'annuncio, sulla pagina facebook istituzionale, è stato venerdì pomeriggio il Comune di Perugia. «Di Vaio e la moglie, Eleonora Brunacci, intendono sostenere economicamente le spese dei medici volontari che si stanno trasferendo nelle zone più colpite del Paese e per l’acquisto di materiali e dispositivi medici utili per la terapia intensiva compresa quella di #Perugia. «Una t-shirt - ha spiegato Mariano Di Vaio - che vuole essere una testimonianza di come abbiamo affrontato questi tempi bui ricordandoli come giorni di solidarietà». Ultimo aggiornamento: 18:43 © RIPRODUZIONE RISERVATA