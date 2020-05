Coronavirus, allarme mafie in Umbria: fanno gola i mercati dei farmaci

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - «Gli avvoltoi della malavita stanno oggi alla finestra e aspettano il momento opportuno per smembrare la preda e investire i loro soldi sporchi rilevando le imprese in crisi». Ma in realtà qualche preda potrebbe già essere stata agganciata. Nel giorno in cui Perugia e l’Umbria tornano a riaprire, suona forte l’allarme per le infiltrazioni criminali in un tessuto economico affamato dal coronavirusUna situazione costantemente monitorata dalla prefettura e dalle forze dell’ordine durante il lockdown e che ora, senza una strettissima e concreta vicinanza tra cittadini, imprenditori, commercianti e istituzioni ha tutto per esplodere. Secondo quanto si apprende, le mafie potrebbero già aver individuato le prime attività e imprese su cui allungare i propri tentacoli. Continue, e aumentate negli ultimi tempi, le segnalazioni alle questure non solo dal Viminale ma anche dai servizi segreti. Insomma, una presenza che sarebbe già tangibile e qualche caso di infiltrazione criminale potenzialmente già in essere.«I vertici delle organizzazioni criminali, che possiedono ingenti capitali, sono dunque pronti ad intervenire in un ambito del tutto parallelo a quello dello Stato»: il monito arriva dal sindacato di polizia Siulp, per bocca del segretario generale provinciale Massimo Pici.Strutture ricettive e tutta la filiera legata al turismo e alla ristorazione, ma anche ovviamente l’edilizia legata soprattutto agli appalti pubblici: a queste due aree che continuano a Perugia e in Umbria ad essere quelle da seguire con più attenzione, se ne aggiunge anche una terza. «Se si analizzano le indagini delle Direzioni distrettuali antimafia, si vede come le mafie puntano su nuovi mercati, come quello della distribuzione dei farmaci» fanno sapere dal Siulp. Un settore che, di questi tempi, è in grado di muovere interessi economici ancora più elevati del solito.Di fronte a questi rischi concreti quali possono essere le iniziative di contrasto. «Da un lato sicuramente serve che lo Stato e le istituzioni locali forniscano aiuto alle imprese, soprattutto piccole e medie che sono il nocciolo duro della nostra economia regionale. Dall’altr - continua Pici - a nostro avvisosarà fondamentale incrementare una cultura e sentimento della legalità, che generi un ripudio sociale forte verso questo tipo di criminalità».In che modo? «In questo ambito le amministrazioni comunali giocano un ruolo fondamentale, così come afferma la Direzione nazionale antimafia. Anche se oggi gli organi comunali sono sollecitate a dare risposte in breve tempo, tuttavia la loro azione deve essere tesa sempre a compiere indagini e verifiche precise, tese a smascherare collusioni e offrire sostegno a coloro che possono finire nella rete delle vittime, andrebbe in questa direzione la costituzione della Commissione Antimafia Comunale. È evidente infatti come la sola azione delle forze dell’ordine e della autorità giudiziaria non è sufficiente ad arginare un fenomeno che ha modalità operative che mutano continuamente».«Un primo livello di intervento può essere svolto dalle associazioni imprenditoriali a cui l’imprenditore “contattato” da soggetti sospetti può rivolgersi per acquisire informazioni, per confrontarsi e per ottenere un supporto - conclude Pici -. Le associazioni, oltre alla realizzazione dei protocolli di legalità, possono promuovere alcune ulteriori azioni concrete come check list di controllo specifiche per le Piccole medie imprese o l’adozione di sistemi di certificazione delle competenze professionali per alzare le barriere all’ingresso. Non solo, altri strumenti potrebbero essere la promozione, d’intesa con i sindacati, di contratti di lavoro di filiera, che impongano stesse condizioni a tutte le parti del processo produttivo o la creazione di reti di supporto per le imprese a rischio di usura, anche in collaborazione con il sistema delle banche».