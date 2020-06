PERUGIA Una sorta di bazooka per tenere sotto controllo il coronavirus. Soprattutto per la parte più calda della Fase 3, quella che va verso l’autunno, ma non solo.

Il bazooka è una strumentazione per analizzare i tamponi che è stato messo a disposizione dell’Umbria dal commissario straordinario per il potenziamento delle infrastrutture ospedaliere necessarie a far fronte all’emergenza Covid-19, Domenico Arcuri. Anzi, che sarà messo a disposizione nelle prossime settimane. Un passo in avanti importante per una regione che sta guardando da vicino il traguardo di diventare un territorio covid-free anche se nell’ultimo dato di ieri c’è da registrare un positivo in più e, purtroppo, un altro morto.

Il bazooka è una fornitura di una strumentazione in grado di processare anche 1700 tamponi in sei, al massimo otto ore. Una moltiplicazione di quello che è stato fatto fino a oggi e che diventa un passaggio strategico considerando che nel pieno dell’emergenza ci si è adattati anche con sistemi fatti in casa per far fronte alla scarsità dei test.

Proprio con l’obiettivo di individuare in tempi stretti i nuovi soggetti positivi, la Regione Umbria grazie ai contatti con il commissario Arcuri (nei mesi scorsi non sempre sono state rose e fiori), è in attesa della fornitura di un layout completo offerto in comodato d’uso gratuito da Lifetechnologies. Si tratta, secondo la spiegazione della scheda tecnica in mano alla Regione, di due estrattori “King Fisher” e un amplificatore “QuantStudio 7 Flex Real Time PCR”, in grado di lavorare tra i 1500 e 1700 test a ciclo produttivo di 6/8 ore. Inoltre, la dotazione a disposizione della Regione Umbria, per il periodo luglio-dicembre, sarà integrata con 280.000 test per l’amplificazione, “TaqPath™ COVID-19 CE-IVD RT-PCR Kit”, e 280.000 test per l’estrazione, “MagMAX™ Viral/Pathogen II (MVP II) Nucleic Acid Isolation Kit”. Cioè kit diagnostici per individuare rapidamente il Covid-19. Il conto è presto fatto: con tre cicli da 1500 tamponi al giorno si arriva a 4.500 più i 1,500 attuali, ecco quota seimila. La strumentazione verrà assegnata al laboratorio di Microbiologia dell’ospedale di Perugia.

«L’Umbria-spiega l’assessore regionale alla Sanità, Luca Coletto- pur essendo a un passo dal raggiungimento del traguardo di diventare regione “covid free”, non abbassa la guardia e si sta dotando della migliore strumentazione per aumentare il numero dei tamponi da processare giornalmente. Sappiamo quanto è stato difficile, nei tempi del picco dell’emergenza, riuscire ad avere tamponi, dispositivi di protezione individuali e test rapidi. Nonostante questo, pur essendo una piccola regione e facendo i conti anche con l’utilizzo di risorse che non vanno disperse, siamo la quarta regione italiana a contenere l’infezione entro limiti tutto sommato sopportabili. Ecco perché la nuova strumentazione in arrivo è strategica e avrà un ruolo chiave nel contenimento del virus in un momento particolarmente importante».

L’assessore Coletto guarda alla sottile linea rossa dell’autunno: «Io non do per certo un ritorno del virus per ottobre, ma bisogna essere pronti. Quello sarà un momento in cui ci saranno tanti timori nelle strutture sanitarie perché potrebbero avere necessità di accesso persone che hanno la febbre. Ecco perché, per esempio, punteremo sulle vaccinazioni. Che se non hanno un peso per il Covid-19, ci diranno al 99 per cento cosa avremo davanti in caso di accessi con febbre nei presidi ospedalieri. E anche per questo disporre di strumentazioni in grado di processare un’importante quantità di tamponi sarà utilissimo. Per l’Umbria abbiamo raggiunto un risultato molto importante. Se pensiamo che i ventilatori polmonari per cui ci siamo battuti tanto con la presidente Tesei, sono finiti di arrivare qualche settimana fa e li avevamo chiesti in piena emergenza per dotare del necessario le terapie intensive che erano sottodimensionate al di là dell’emergenza coronavirus, si capirà l’importanza della strumentazione in arrivo».



