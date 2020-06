© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dal lockdown è uscito come un sopravvissuto, soffrendo in casa dopo che da pochi giorni aveva cominciato un nuovo lavoro ma soprattutto dopo aver trascorso 570 giorni in ospedale, passati attraverso undici interventi chirurgici, a causa di uno spaventoso incidente stradale. La vita di Stefano Fumanti è stravolta ma è la vita che s’è ripreso con tutta la forza dello spirito. Stesy, così lo chiamano gli amici, compirà 44 anni il prossimo 26 dicembre, vive a Padule con la compagna Silvia e ha due figlie, Giorgia tredicenne ed Eleonora di un anno e mezzo. La sua vicenda è da ritorno al futuro, ora su una carrozzina a rotelle e l’impegno in ufficio che sa di rinascita nel gruppo trasporti dove faceva il camionista per poi passare a occuparsi dal 27 febbraio di controllo manutenzioni, formulari e archivio. Il gruppo è At2, Lc3 e Stb con la famiglia Barbetti, Mario e Michele Ambrogi che gli sono stati vicini per aprirgli un’altra prospettiva. Gli ha chiesto di poter tornare in ufficio, dopo un periodo di lavoro a distanza nel periodo più duro della clausura, e l’hanno messo nelle condizioni con uno spazio tutto per sé e ogni misura di sicurezza. «Sono rinato una terza volta - dice Stesy -, sia dall’incidente terribile che ritrovando le motivazioni per sentirmi utile lavorando». La passione per le moto, che ha sin da piccolo, gli ha giocato un brutto scherzo. Il 27 maggio 2018 stava partecipando a un raduno a Semonte, al quale mancava da tempo, con l’idea di impegnare solo mezza giornata volendo far ritorno da Silvia incinta di tre mesi. Rientrava dalla Contessa, da Pontericcioli, quando subito dopo una curva si è trovato davanti un’auto e un trattore fermi sulle due carreggiate. Appena prima di lui, era passato un amico che se l’era cavata dirottando su una via secondaria. Stesy non ha fatto in tempo a rendersi conto: «Lasciata la curva - racconta -, ho frenato ma temendo il peggio ho cercato d’infilarmi tra i due mezzi. Sono andato a finire probabilmente sotto il trattore, c’è un’inchiesta in corso. Mi sono ritrovato con vertebra cervicale che disallineandosi ha lesionato parzialmente il midollo facendomi perdere la mobilità». Dall’ospedale di Branca subito a Perugia, dove ci sono voluti tre interventi chirurgici per ripristinare e stabilizzare la colonna vertebrale con la diagnosi impietosa: tetraplegia. La sorella Romina e Silvia non l’hanno mai lasciato, Stesy ha combattuto con insufficienza respiratoria, fistole, infezioni, ossigeno, embolie polmonari. Li ricorda tutti gli angeli della corsia al Silvestrini, dai neurochirurghi Stefano Fiorucci e Giovanni Ghetti del reparto diretto dal professor Corrado Castrioto, ai chirurgi del torace Massimo Monacelli, Rosanna Capozzi e Marino Cordellini del reparto guidato dal professor Francesco Puma, alla responsabile dell’Unità spinale Maria Cristina Pagliacci e l’intero personale, le fisioterapiste Noni Sudano ed Enrica Tomassi. Poi il percorso alla Prosperius di Umbertide. Gli manca il camion, viaggiare di notte, vedere l’alba in posti diversi, la musica. «Ho reagito con la fatica e gli stimoli grazie a quanti mi sono stati vicino, coi colleghi di lavoro che mi hanno sostenuto anche economicamente, come ha fatto l’azienda dove mi hanno invitato a prendere tutto il tempo. Vorrei essere autonomo, camminare non sarà possibile, però potrei arrivare a fare da solo tante cose come vestirmi e guidare l’auto». Scavando nei momenti terribili c’è un’immagine: «Una figura demoniaca con una bocca grande e mille denti che provava a mangiarmi la testa mentre scappavo. Avrei voluto vedere San Giorgio, il santo del mio Cero, portarmi sul suo cavallo. Nella stanza d’ospedale, gli amici ceraioli di Padule mi hanno portato uno stendardo sangiorgiaro e ho pianto». La passione per la moto può essere sostituita dall’handbike: «Mi piacerebbe provare. Penso a Zanardi e so cosa si prova, così come so ciò che provano quanti sono stati colpiti dal coronavirus con i problemi respiratori».