© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA Si riparte il 18. Tutto fatto. Anzi, no. Le Regioni del centrodestra con l’Umbria in testa un po’ vincono e un po’ aspettano. Vincono perché la ripartenza del commercio al dettaglio di lunedì è scontata con le regole che già c’erano per quei negozi che sono già riaperti dal 4. Un po’ mordono il freno perché il resto delle aperture del 18 su cui possono anche mettere mano sono appese a un nuovo Dpcm e al protocollo Inail.Finisce così, tra mezzi sorrisi e qualche buon dubbio il confronto di ieri pomeriggio(iniziato in ritardo sulla tabella di marcia delle 18) alla Conferenza Stato-Regioni a cui ha partecipato anche il premier Giuseppe Conte oltre al ministro della Sanità Roberto Speranza e quello degli Affari regionali, Francesco Boccia.LO SCHEMALunedì 18 si parte, anzi si riparte. Ma dopo il Dpcm annunciato per domani con le linee guida dell’Inail le Regioni devono presentare le carte in regola al Governo per gestire le altre aperture: parrucchieri, barbieri, bar e ristoranti. L’Umbria guarda a un’apertura intensa, ma resta sullo sfondo la possibilità di posticipare al 25 quella dei ristoranti(si è scoperto che i parametri umbri e quelli del Governo sono gli stessi, metri quadri per metri lineari).La riapertura avverrà sotto stretto controllo e i parametri sanitari saranno decisivi non solo per il via libera, ma anche a bada la situazione. In caso di rialzo pesante dei contagi, arrivano le chiusure selettive.La presidente Donatella Tesei, a fine serata, commenta la partita. E traspare il bicchiere mezzo pieno, pur nel bon-ton istituzionale che a palazzo Donini non manca mai.LA REAZIONE«Il premier Conte- speiga la governatrice- ha annunciato l’apertura, dal 18 maggio, del commercio al dettaglio, apertura che noi, insieme a tutte le altre Regioni, avevamo chiesto a partire da oggi. Il Governo ha però dato disponibilità a discutere, in base a specifici parametri epidemiologici e sanitari, di piani di ripartenza a base regionale. L’Umbria già a fine mese scorso aveva presentato un dettagliato cronoprogramma che, considerate le rassicurazioni della messa a disposizione delle linee guida Inail in tutti i comparti diversi dal commercio al dettaglio, ridiscuteremo con il Governo stesso».I TEMPIIl nodo è quello dei tempi. «Ci auguriamo che i protocolli, per riaprire in sicurezza le varie attività-commenta ancora la presidente- arrivino in pochi giorni come promesso, così da permettere agli esercenti di organizzarsi di conseguenza per le riaperture. Durante la Conferenza Stato Regioni di oggi(ieri, ndr) abbiamo appreso che i protocolli concernenti il commercio al dettaglio saranno gli stessi, così come sostenevamo noi la scorsa settimana, già adottati nei vari settori riaperti, come librerie, abbigliamento per bambini. Ora attendiamo le linee guida nazionali per i servizi alla persona, i ristoranti, i bar e tutte le altre attività produttive e commerciali ancora sospese».Per arrivare a una ripartenza chiara in cui l’Umbria vuol giocare il vantaggio sulla difesa anti contagio che ha guadagnato in più di due mesi e che vuol capitalizzare al meglio sul fronte delle riaperture.