Coronavirus, a Perugia le nuove mascherine abbinate all'outfit

Se sulle passerella dell’alta moda si pensa a far sfilare le modelle con la mascherina, a Perugia è già il trend del momento. In via della Pallotta, nel tempo del vintage, l’imprenditrice del fashion Ilenia Votini è già al lavoro su una nuova idea: mascherine che si abbinano ai nuovi modelli che fanno parte della collezione che porta il suo nome. Tinta unita, fantasie floreali, colori primaverili: ce n’è per tutti i gusti.Il dispositivo di protezione per naso e bocca diventa, quindi, un vero e proprio accessori di stile. Uno sguardo alla Cina che sta tornando alla normalità, suggerisce che la mascherina, nella fase 2, molto probabilmente rappresenterà un accessorio indispensabile nella vita di tutti i giorni. Un vero e proprio accessorio, proprio come borse, gioielli e cappelli. Un nuovo business su cui Ilenia è già al lavoro. «Ogni abito con la sua mascherina – annuncia Ilenia sulla sua pagina Fb - che saranno già disponibili dalla prossima settimana».Un modo per alleggerire le preoccupazioni dovute dal diffondersi del coronavirus, senza rinunciare a sentirsi sempre alla moda.