Coronavirus, i volontari Lav in campo per cani e gatti

PERUGIA - La Lav (Lega anti vivisezione) di Perugia, grazie alla disponibilità di alcuni dei suoi volontari, si rende disponibile a dare il proprio piccolo contributo in aiuto di chi, a causa dell’emergenza sanitaria da Covid -19 , si trova nell’impossibilità di prendersi cura dei propri animali o degli animali randagi di cui si occupa abitualmente.

Sono undici i voplonatri Lav che si possono contattare per l'intervbento a supporto degli animali. Per infornmazioni si può chimare lo 075/690225

